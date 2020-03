Maia sobre impeachment: ‘Não seremos responsáveis por isso’

Equipe BR Político

Em entrevista ao Valor o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reiterou suas críticas ao comportamento “total irresponsável” do presidente Jair Bolsonaro diante das recomendações do próprio Ministério da Saúde no combate à pandemia do coronavírus. Mas não só. Maia apresenta sua impressão de que o presidente deliberadamente estica a corda da tolerância política até o limite do próprio impeachment em razão do conjunto da obra até aqui.

“Nós já temos muitos problemas no Brasil para a Câmara ou o Senado serem responsáveis pelo aprofundamento da crise. Nós não seremos responsáveis por isso. Às vezes, me dá a impressão que o governo quer isso. Nós não seremos responsáveis por isso. Todos nós fomos eleitos. O presidente teve 57 milhões de votos, os deputados tiveram 100 milhões de voto”, afirmou o deputado.