Maia sobre quarentena vertical: ‘Não deve ser 100% descartada’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) não descartou totalmente a possibilidade de que uma quarentena vertical, ou seja apenas para membros do grupo de risco do coronavírus, seja instituída no Brasil. Só que ao contrário de Jair Bolsonaro, Maia foi muito mais cauteloso quanto a implementação da medida. “Não deve ser 100% descartado, mas tem de ter uma política para isso”, disse em conversa com jornalistas.

Para o democrata, só com políticas de proteção para a população de baixa renda é que pode-se começar a pensar na hipótese. “Pensaremos como é que começa a sair do isolamento e como isolar idosos em comunidades”, afirmou.