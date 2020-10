Maia sobre Salles: ‘Quer destruir o próprio governo’

O ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) ganhou um aliado importante em sua briga com Ricardo Salles (Meio Ambiente). O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que costuma elogiar a articulação política tocada por Ramos, partiu para o ataque contra Salles. “O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo”, escreveu Maia em seu Twitter.

Salles e Ramos estão em pé de guerra após uma reportagem de O Globo dizer que o atual titular da pasta do Meio Ambiente estaria “esticando a corda com a ala militar”. Em seu Twitter, Salles pediu para Ramos parar com a postura de “Maria Fofoca”. Foi a deixa para a ala ideológica subir o tom contra Ramos nas redes sociais.