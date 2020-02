Maia sobre servidores: ‘Termos pejorativos criam conflitos’

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou na manhã desta segunda-feira, 10, que os servidores públicos merecem respeito e que “termos pejorativos não são a melhor saída para defender a reforma administrativa. Ele não precisou citar nomes para deixar claro para quem estava mandando o recado: o ministro da Economia, Paulo Guedes.

“Todos os serviços públicos têm que ser tratados com muito respeito e usos de termos pejorativos criam conflitos, mas há uma concentração de renda que a população não concorda mais”, disse Maia durante café da manhã na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Como você leu no BRP, o ministro da Economia pediu desculpas pela fala em que comparou servidores públicos com “parasitas”.