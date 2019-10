Maia sobre vídeo das hienas: ‘Apenas divide o Brasil’

Equipe BR Político

Na avaliação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), publicações como o vídeo leão x hienas postado pelo presidente Jair Bolsonaro em sua conta de Twitter “apenas dividem mais o Brasil”.

Em entrevista à Globonews na manhã desta quarta-feira, 30, Maia disse que apesar de o diálogo de Bolsonaro estar melhorando, esse tipo de vídeo “restringe a capacidade de diálogo do próprio presidente”, considerou.

Maia lembrou que a publicação foi feita em meio a uma importante agenda internacional do presidente na Ásia e Oriente Médio e afirmou que esse tipo de conteúdo “tira o foco para agendas secundárias”. Ele disse ainda que “tem que tomar cuidado para que um vídeo desse, que é agressivo, não cause conflito” no País.