Maia: ‘Sou contra mudar teto de gastos’

Marcelo de Moraes

Com a falta de recursos e o engessamento dos gastos públicos, cresceu no governo e no Congresso a discussão sobre mexer na regra que estabelece o teto de gastos. Mas, se depender da vontade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a ideia não vai para frente.

Maia disse ao BRPolítico que é “contra mudar o teto de gastos”. Para ele, a melhor maneira de combater as dificuldades causadas pela falta de recursos é fazer uma reforma administrativa e cessar os gastos excessivos da máquina pública.

“O problema é o aumento das despesas e não o teto”, disse Maia ao BRP. “A sociedade eu sei que está do lado desse projeto”, acrescentou. /Marcelo de Moraes