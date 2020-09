Maia também é a favor de congelar aposentadorias: ‘Abriria espaço fiscal’

O secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, não está sozinho na ideia inicial de congelar aposentadorias como forma de financiar o Renda Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também se colocou parcialmente a favor da proposta, que foi bombada de forma ríspida pelo presidente Jair Bolsonaro nesta manhã de terça, 15, inclusive com ameaça de dar um “cartão vermelho” a quem a defender. Veja a resposta do deputado sobre o tema ao Estadão ao ser questionado se era a favor ou contra:

“Acima do primeiro salário mínimo. Mas uma suspensão por dois anos para que possa ajudar a organização do Orçamento público. Uma coisa provisória. Até porque uma coisa permanente teria muita dificuldade em passar. Os benefícios de um mínimo ficariam corrigidos. É difícil passar. Tem de se construir o texto. Se o governo vai enviar isso ou não vai, é uma decisão do governo pelo Senado. Isso abriria espaço fiscal nos próximos dois anos para que tenhamos condições de garantir o teto de gastos e resolver, no pós-pandemia, o problema dos informais e dos que ficaram fora do mercado de trabalho e que vão precisar de uma renda”, afirmou na entrevista publicada hoje pelo jornal.