Maia também restringe entrada na Câmara contra coronavírus

Gustavo Zucchi

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), junto da mesa diretora da Casa, assinou as providências para evitar o contágio do coronavírus. Assim como aconteceu no Senado, está restrita a entrada na Câmara para congressistas, servidores (incluindo terceirizados e estagiários), profissionais de veículos de imprensa, assessores de entidades e órgãos públicos, representantes de instituições de âmbito nacional. Também estão suspensas as viagens oficiais e previsto o afastamento de funcionários e parlamentares com sintomas ou que tenham tido contato com infectados.