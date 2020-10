Maia tenta fazer andar reforma administrativa

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), quer fazer andar, mesmo que a passos lentos, a reforma administrativa. Depois do “cessar-fogo” combinado com Paulo Guedes na última segunda-feira, 5, a Câmara irá receber da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa “melhorias” ao texto enviado pelo governo federal. Oficialmente, será apresentada a Agenda Legislativa da Reforma Administrativa, com propostas de senadores e deputados para o tema.

As mudanças serão apresentadas em coletiva marcada para a próxima quinta-feira, 8, e contará com a presença de Maia. Para a reforma administrativa andar, entretanto, é preciso que o presidente da Câmara coloque para votação a resolução que permitirá a retomada do trabalho das comissões. Como é uma Proposta de Emenda à Constituição, a reforma precisa ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de ter uma comissão especial, que analisa o mérito da PEC, formada.