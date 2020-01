Maia teria feito um minuto de silêncio para Soleimani?

Equipe BR Político

Circula nas redes sociais que Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, teria pedido um minuto de silêncio pela morte do general Qassem Soleimani durante uma plenária. O post vem acompanhado de uma foto de Maia erguendo a palma da mão ao seu lado de um senhor que segura uma bíblia.

No final da tarde, o post tinha cerca de 700 retuítes e 2 mil curtidas, porém, a informação é falsa, conforme checou a agência Lupa.

O general foi morto no dia 3 de janeiro e, nesse período, não houve nenhuma atividade parlamentar porque o Congresso está em seu período de recesso desde 20 de dezembro do ano passado e só volta às atividades no começo de fevereiro.