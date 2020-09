Maia testa positivo para covid-19

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 16, que testou positivo para a covid-19, informa o Estadão/Broadcast. O deputado disse que recebeu o resultado do exame hoje e que passa bem.

Maia esteve presente na posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) na quinta passada. Na segunda, Fux informou que contraiu coronavírus e está coordenando os trabalhos do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de casa. A assessoria do Supremo informou que a suspeita era de que Fux tivesse contraído a doença em almoço de confraternização familiar no sábado, porém, dois ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que estiveram na posse informaram nesta semana que testaram positivo para a covid-19. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, também teve sintomas da doença e foi internada na noite da terça.