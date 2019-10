Maia: ‘Tratar de eleição de 2022 agora é suicídio’

Equipe BR Político

Especulado como possível candidato à Presidência da República, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse não querer tratar agora do pleito que só acontece daqui a 3 anos. Ao menos publicamente, claro. O presidente da Câmara disse em entrevista ao Estadão deste domingo que tratar de eleição agora é “suicídio”. “Quem começar agora não vai chegar ao final. Não há ser humano que sobreviva a três anos de campanha”, disse. Questionado então sobre suas conversas com João Doria (PSDB-SP) e Luciano Huck, outros dois possíveis candidatos de centro-direita, Maia disse que “conversa com todo mundo”.

“Converso com o Luciano Huck, com o Doria e com todo mundo. Não está na hora de tratar de eleição. Isso é um suicídio coletivo. Nós estamos com a desigualdade social e a pobreza aumentando e preocupados com eleição?”