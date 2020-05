Maia volta a criticar Weintraub: ‘Não poderia ser ministro da pasta nenhuma’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que fez alguns gestos de pacificação com o governo de Jair Bolsonaro nos últimos dias, não baixou as armas no que concerne a Abraham Weintraub. Em entrevista para a revista IstoÉ, o democrata voltou a criticar o atual titular do Ministério da Educação. “É uma pena para o Brasil ter um ministro desqualificado. Um homem com essa qualidade não poderia ser ministro de pasta nenhuma”, afirmou.

“O homem que desrespeita democracia não poderia estar em um governo que se diz democrático”, afirmou Maia, frisando que não falaria mais sobre o ministro porque o fortaleceria. Na gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril, Weintraub faz um discurso anti-establishment e diz que quer “prender” os “vagabundos”, começando pelo STF.