Maia volta a negar manobra para reeleição

Apesar de confirmar que esteve em São Paulo, acompanhado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), em encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou que a possibilidade de reeleição da dupla, em suas respectivas Casas, tenha sido tema da reunião.

“Foi uma conversa. Nada de reeleição, nada desse assunto. Eu não sou candidato à reeleição”, reafirmou Maia, nesta quarta-feira, 26. “Toda hora que eu for encontrar o ministro agora estarei tratando da ação do PTB que trata da possibilidade da não reeleição?”, questionou o parlamentar.

Nos próximos meses, a Corte deve avaliar a possibilidade de ambos concorrerem à reeleição, o que atualmente é vedado.