Maior doador de 2018 alavanca partido de Bolsonaro

Equipe BR Político

O maior doador individual da campanha de 2018, o advogado e investidor Luís Felipe Belmonte dos Santos, é também um dos principais apoiadores da criação do Aliança pelo Brasil, partido idealizado para abrigar o clã Bolsonaro e os apoiadores do presidente. Reportagem nesta segunda-feira do Estadão traça o perfil deste personagem ainda pouco conhecido e mostra como ele se aproximou de Jair Bolsonaro recentemente, mas hoje já ocupa posição de destaque no círculo próximo ao presidente.

Belmonte tem um currículo vasto de ligações políticas antes de adentrar no bolsonarismo. É suplente de senador de Izalci Lucas (PSDB) pelo Distrito Federal, investiu pesadamente para eleger a mulher, Paula Belmonte, deputada federal pelo Cidadania, foi advogado de Luiz Estevão e diz que, apesar de filiado ao PSDB, não é social-democrata.

Ele vai migrar para a Aliança pelo Brasil quando o partido for criado, tarefa na qual está envolvido e que lhe rendeu posição de destaque na futura Executiva da sigla.

Dono de um fortuna calculada em mais de R$ 65 milhões, Belmonte doou R$ 3,95 milhões para campanhas de vários partidos nas últimas eleições. Seu escritório de advocacia agora atua para certificar eletronicamente as assinaturas necessárias para criar o partido de Bolsonaro, para o que se mostra disposto a arcar com os custos.