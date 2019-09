‘Maior evento conservador do mundo’ vem aí

Equipe BR Político

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) anunciou que o Brasil vai sediar “o maior evento conservador do mundo, CPAC” em outubro, segundo escreveu no Twitter nesta noite de quarta, 14. O CPAC (Conservative Political Action Conference) é um encontro anual de nomes conservadores da política que ocorre nos EUA. No deste ano, Donald Trump foi um dos convidados a levantar bandeiras contra o socialismo e o aquecimento global e outras em defesa de reformas da justiça criminal. A próxima conferência nos EUA vai ser realizada em fevereiro de 2020, com ingressos variando de US$ 85 (estudantes) a US$ 5.750 (pacote Ouro).