Maioria concorda com impeachment de Bolsonaro, indica pesquisa

A saída tensa do ex-ministro Sérgio Moro do governo abalou o apoio popular do presidente Jair Bolsonaro. O impacto foi tão grande que, de acordo com pesquisa do Atlas Político, a maioria dos brasileiros são favoráveis ao impeachment do presidente. Há ao menos 24 pedidos de abertura de processo de impeachment contra Bolsonaro protocolados na Câmara dos Deputados.

O levantamento mostra que 54% dos entrevistados disseram ser a favor da destituição de Bolsonaro, ante 37% que se dizem contrários. Outros 9% disseram que não sabem. A pesquisa foi feita com 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 de abril. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. Em maio do ano passado, 38% apoiavam o impeachment.

Popularidade

A pesquisa também avaliou a popularidade do governo Bolsonaro e do ex-ministro Sérgio Moro. Enquanto 49% dos entrevistados consideraram o presidente ruim ou péssimo, 57,3% avaliam positivamente o ex-juiz da Lava Jato. Os que acham o governo ótimo ou bom somam 21%. Em relação a fevereiro, quando foi feita a primeira pesquisa de 2020, a avaliação negativa subiu 11 pontos, e a positiva caiu 8 pontos.

A avaliação de Moro é negativa para 31,2% dos entrevistados. Aqueles que não sabem ou não responderam somam 11,7%.

Valeixo

O Atlas Político mostra ainda que 68% dos entrevistados discordam da demissão de Maurício Valeixo da diretoria da Polícia Federal. Ele foi exonerado por Bolsonaro na última sexta. A pesquisa também indica que 72% concordam com as críticas feitas por Moro ao presidente, como a alegação de tentativa de interferir politicamente em investigações da PF.