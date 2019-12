Maioria considera justa a soltura de Lula, diz pesquisa

Equipe BR Político

A última pesquisa Datafolha indica que a maior parte da população considera justa a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após decisão do STF que eliminou a possibilidade de prisões após segunda instância.

De acordo com o levantamento, 54% dos brasileiros concordam com a libertação do petista, enquanto 42% consideram injusta. 5% dos entrevistados não souberam responder.

A pesquisa foi realizada na última quinta-feira, 5, e sexta-feira, 6. Foram ouvidas 2.948 pessoas em 176 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.