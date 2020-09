Maior parte das lideranças do Congresso apoia o fim da reeleição

Com o tema levantado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Estadão foi ouvir as lideranças do Congresso Nacional sobre a reeleição no Executivo. E a maioria dos caciques ouvidos diz ser favorável ao fim do segundo mandato presidencial. 15 dos 24 representantes de siglas na Câmara e no Senado dizem ser contra a reeleição. Apenas 3 líderes, do Solidariedade, Patriotas e PSOL, afirmaram defender a manutenção das regras atuais. Outros quatro não se posicionaram, como do DEM. E outras três siglas não responderam: PROS, PSD e PSC.

Na semana passada, o líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon (RJ), apresentou uma PEC propondo o fim da reeleição para o presidente da República, governadores e prefeitos. Para ser aprovada, uma Proposta de Emenda à Constitução precisa de 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado.