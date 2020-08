Maioria dos paulistanos desaprova governo Bolsonaro, aponta pesquisa

A gestão do presidente Jair Bolsonaro, até agora, é desaprovada pela maioria da população paulistana. De acordo com levantamento da Paraná Pesquisas, 53,7% da população do maior colégio eleitoral municipal do País, São Paulo, desaprovam o governo. Do outro lado, 43,1% dos entrevistados afirmam aprovar a administração federal. A soma dos que não sabem ou não opinaram foi de 3,2%.

Quando questionados sobre a qualidade do governo Bolsonaro, os eleitores que responderam como ótima (11,6%) e boa (18,7%) somam 30,3%, já os que classificaram como péssima (32,6%) e ruim (8,7%) somam 41,3%. Dos 1.100 entrevistados, 26,6% responderam que é regular, enquanto 1,8% não sabem ou não opinaram.

O Paraná Pesquisas ouviu eleitores do município de São Paulo, entre os dias 15 a 19 de agosto. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº. SP- 01020/2020.