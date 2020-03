Maioria é contra apoio do presidente a protestos

A maioria da população discorda do apoio que o presidente Jair Bolsonaro tem dado aos protestos marcados para domingo, 15, contra o Congresso. De acordo com pesquisa feita pelo instituto Paraná Pesquisa, 52,2% das pessoas consideram errada essa posição de apoiar o embate contra o Legislativo, enquanto 40% acreditam que ele age de forma correta ao dar suporte aos protestos. Quando questionados sobre os reflexos da postura presidencial para o País, 57,1% acreditam que o apoio do presidente é ruim para o Brasil, contra 35% que acham bom. A pesquisa foi realizada por telefone entre os dias 4 e 6 de março, com 2.002 pessoas de todas as Regiões do Brasil e margem de erro de aproximadamente 2% para os resultados gerais.