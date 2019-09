Maioria é contra indicação de Eduardo, aponta pesquisa CNT

Equipe BR Político

De acordo com pesquisa CNT, realizada em parceria com o Instituto MDA, a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para o cargo de embaixador nos EUA é rejeitada por 72,7% da população, ante 21,8% que se dizem favoráveis à nomeação. Para a maioria dos entrevistados, a medida é inadequada, por considerar que o presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo, não deve indicar membros de sua família para cargos públicos.

A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas, em 137 municípios, dos 25 Estados, entre 22 a 25 de agosto, e tem nível de confiança de 95%. O levantamento, divulgado nesta segunda-feira, 26, também mostrou que o índice de aprovação do governo caiu quase dez pontos percentuais de fevereiro a agosto.

