Maioria é favorável ao adiamento das eleições, indica pesquisa

A maioria da população afirma ser favorável ao adiamento das eleições municipais devido à pandemia do novo coronavírus. É o que revela sondagem feita pela Paraná Pesquisas, que aponta que 55,6% dos entrevistados concordam com uma mudança na data. O pleito está previsto para 4 de outubro.

O levantamento, divulgado na quarta-feira, 29, mostra ainda que 37,8% dos entrevistados são contra essa opção, enquanto 6,6% não sabem ou não opinaram. No início da semana, o ministro do STF que assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio, Luís Roberto Barroso, afirmou que apenas em junho deve avaliar se pede o adiamento das eleições municipais.

Foram entrevistados 2.364 brasileiros, em 205 municípios, entre os dias 25 e 27 de abril. A margem de erro é de três porcento para mais ou para menos.