Maioria quer reforma administrativa para todos os servidores, mostra pesquisa

Equipe BR Político

A reforma administrativa deveria ser feita e valer para todos os servidores públicos, inclusive os que já estão na carreira. Esta é a conclusão da maioria dos entrevistados pela pesquisa semanal do Ideia Big Data para o BRPolítico. A pesquisa foi aplicada por meio de aplicativo mobile para 1.549 pessoas, em todas as regiões do País.

Os que defendem uma reforma administrativa ampla somam 52% da amostra, enquanto 15% dos entrevistados acham que ela deveria valer só para quem ingressar futuramente no serviço público. Para 16%, não deve haver reforma, e as atuais regras de contratação e promoção de funcionários públicos devem ser mantidas.

Também existe certo otimismo quanto à possibilidade de aprovação da reforma ainda neste ano, apesar de ela nem ao menos ter sido enviada ao Congresso. São 37% os que acham que ela será chancelada pelos parlamentares ainda em 2020, enquanto 28% acham que não.

Mas um dado da pesquisa demonstra que uma boa parcela da sociedade não sabe direito em que patamar está essa discussão: 35% não sabem ou não querem opinar quando questionados a respeito das chances de aprovação ainda neste ano.

A pesquisa também quis ouvir a opinião dos entrevistados a respeito da declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, comparando servidores públicos a “parasitas”. As opiniões foram mais pulverizadas. A maioria, 38%, respondeu que discorda da comparação feita por Guedes, mas 35% (o que representa empate técnico, dentro da margem de erro do levantamento) disseram concordar “em parte” com a afirmação.

Apenas 15% concordaram totalmente com o ministro, e 12% preferiram não opinar.