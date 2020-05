Maioria rejeita ‘toma lá, dá cá’ de Bolsonaro, diz Datafolha

A maioria da população ouvida por pesquisa Datafolha acredita que o presidente Jair Bolsonaro age mal em negociar cargos e verbas com deputados e senadores. O “toma lá, dá cá” de Bolsonaro com o Centrão é rejeitado por 67% dos entrevistados, ante 20% que acham que o presidente age bem ao trocar cargos e verbas por apoio. Um total de 2% discorda que o presidente esteja fazendo essa troca e 11% dizem não saber.

Após sofrer uma série de derrotas no Congresso e perder parte de sua base com a rachadura com o PSL, partido pelo qual foi eleito, o presidente Bolsonaro, nas últimas semanas, passou a trocar cargos, como a direção do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com integrantes do Centrão. Grupo rechaçado por ele no período de campanha eleitoral.

O Datafolha ouviu 2.069 pessoas na segunda, 25, e na terça-feira, 26, em todo o País. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as entrevistas foram realizadas por telefone.

A pesquisa também questionou os eleitores sobre se o presidente está cumprindo com o que prometeu na eleição de 2018 sobre a relação com o Legislativo. Um total de 63% responderam que ele não está cumprindo. Acham que ele está cumprindo a promessa 29%, e 8% não souberam responder.