Maioria vê presidente mais preocupado com economia

O presidente Jair Bolsonaro está mais preocupado com a crise econômica do que com a do coronavírus para 58,9% da população, segundo pesquisa feita pelo instituto Paraná Pesquisa entre os dias 6 e 7 deste mês. Já 31,3% dos 2.372 entrevistados de todo o País acreditam que a preocupação maior do chefe do Planalto é com a covid-19. Com relação ao que os preocupa mais entre saúde da família e situação financeira, 66,9% responderam que o foco é com a saúde própria e de familiares, enquanto 27,2% afirmaram que o temor maior é com a própria situação financeira. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.