Mais 1.005 mortes e 30.830 casos de coronavírus no Brasil

No “novo horário” para divulgação dos dados, o Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou nas últimas 24 horas mais 1.005 mortes e 30.830 novos casos de coronavírus no Brasil. Com o site em “manutenção”, os números totais oficiais não foram divulgados. Mas, somando com o resultado da última quinta-feira, 4, temos 35.026 vítimas fatais e 645.771 infectados no total. Foi o quarto dia consecutivo que o Brasil apresentou mais de mil mortes. No final de semana, os números costumam ser menores por causa da menor quantidade de exames feitos.