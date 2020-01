Mais 26 escapam de penitenciária no Acre

Equipe BR Político

Um dia após 75 presos ligados ao Primeiro Comando da Capital fugirem da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, próximo à fronteira com o Brasil, 26 presos do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, capital do Acre, também fugiram na madrugada desta segunda, 20.

O Governo acreano já realizou dois pedidos de intervenção federal no Estado em função da segurança pública, mas não foi atendido. Um terceiro pedido será formalizado para que o Exército e a Polícia Rodoviária Federal atuem em áreas estratégicas da fronteira, informa o Estadão.

No ano passado, o governador Gladson Cameli (PP) anunciou que solicitaria apoio dos Estados Unidos para combater o narcotráfico na região fronteiriça com dois dos maiores países produtores de cocaína do mundo, Peru e Bolívia.