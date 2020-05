Mais 610 mortos e Bolsonaro volta a pedir fim do isolamento

O Brasil registrou oficialmente mais 610 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Um total de 9.146 óbitos. Um pouco antes dos números serem divulgados pelo Ministério da Saúde, Bolsonaro voltou a menosprezar as medidas de isolamento social. “A campanha do fique em casa só serve para matar o comércio”, disse o presidente na porta do Palácio da Alvorada.

Só nos últimos três dias foram registradas mais de 1.825 mortes. O número de infectados chegou a 135.106, também segundo a pasta. “Precisa-se abrir o comércio. O povo tem que voltar a trabalhar”, disse o presidente. “Há 60 dias eu falo isso e sou massacrado: ‘ah, o cara está preocupado com a economia e não com a vida’, ‘a economia se recupera e a vida não’. Chega um ponto que você não recupera a economia e a tua vida vai para o espaço”, declarou.