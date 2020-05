Mais 844 mortes e 13.944 infectados por coronavírus no Brasil

Os números do coronavírus continuam crescendo. O Ministério da Saúde informou que foram registrados nas últimas 24 horas mais 844 mortes e 13.944 infectados pelo covid-19. É o novo recorde de infectados. O maior número registrado então foi na última quarta-feira, com 11.385 contaminados. Os óbitos desta quinta também ficaram perto da maior marca, de 881 mortes. A diferença é que o recorde foi na terça-feira, 12, quando há um aumento natural por causa dos casos represados do final de semana. No total, o Brasil tem 13.993 óbitos e 202.918 casos.