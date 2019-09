Mais bolsas da Capes congeladas pelo MEC

Equipe BR Político

O que estava ruim ficou pior com a decisão do Ministério da Educação de congelar 5.613 bolsas de pós-graduação que seriam ofertadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) a partir deste mês. O congelamento soma-se a outras 6.198 bolsas que haviam sido bloqueadas no primeiro semestre de 2019.

De acordo com o presidente da Capes, Anderson Ribeiro Correa, o novo bloqueio representa R$ 544 milhões que deixam de ser investidos nas bolsas em quatro anos. A previsão para 2020 é de que o orçamento da instituição caia para R$ 2,2 bi, o equivalente a 51% do orçamento previsto para este ano. O secretário executivo do MEC, Antonio Vogel, afirmou que a equipe está buscando alternativas para que não haja prejuízo na pesquisa do País, informa o Estadão.