Mais de 200 mil paulistas vacinados contra a covid-19

Dez dias após iniciar a imunização contra a covid-19 no Estado, São Paulo já vacinou mais de 200 mil paulistas. De acordo com o Vacinômetro, plataforma lançada pelo governo estadual para monitoramento em tempo real da vacinação no Estado, foram 206.603 vacinados até às 10h40 desta quarta-feira, 27.

Atualmente, segundo boletim emitido na terça, 26, pela Secretaria Estadual de Saúde, São Paulo registra 51.838 óbitos e 1.715.253 casos confirmados de covid-19.

Neste primeiro momento da campanha, estão sendo vacinados os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus, indígenas, quilombolas e pessoas com mais de 60 anos residentes em instituições de longa permanência.

Hoje, o Brasil deve bater a marca de 1 milhão de cidadãos imunizados. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, já são mais de 880 mil pessoas vacinas, até a manhã desta quarta.