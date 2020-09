A um dia do prazo final para registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, mais de 70 candidatos vão usar nome social na urna nas eleições municipais deste ano. Todos eles disputam cargos no legislativo. De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até esta sexta-feira, 25, 74 postulantes indicaram que querem usar os nomes pelos quais querem ser chamados, e não o nome de registro no nascimento. O número ainda pode aumentar.

Esse é o primeiro pleito municipal em que os candidatos poderão usar nomes sociais para identificação na urna. A regra, no entanto, já foi usada nas eleições gerais de 2018, quando 29 candidaturas usaram nome social.