Mais dois bolsonaristas na mira do Conselho de Ética

Gustavo Zucchi

Após instaurar dois processos contra Eduardo Bolsonaro, o Conselho de Ética da Câmara volta a se reunir nesta terça-feira, 3, para avaliar a situação de mais dois membros da linha de frente de Jair Bolsonaro na Casa Legislativa. Os processos contra Filipe Barros (PR) e Carla Zambelli (SP) serão avaliados por seus pares. Quem pediu a abertura de ação contra a deputada paulista foi seu próprio partido, o PSL. Zambelli atacou Joice Hasselmann (PSL-SP) após a troca de liderança do governo no Congresso. Já o pedido contra Barros foi feito pelo PT depois do parlamentar paranaense ter associado a sigla com uma “organização criminosa” e ter ofendido o senador Humberto Costa (PT-PE).