Mais dois senadores com coronavírus

No final de semana, mais dois senadores informaram que testaram positivo para o novo coronavírus. São eles: Leila Barros (PSB-DF) e Sérgio Petecão (PSD-AC) foram diagnosticados com covid-19.

“De ontem para hoje, recebi inúmeras mensagens de carinho e solidariedade aqui nas redes sociais. Gostaria de agradecer a todos que dedicaram parte do seu dia para me desejar melhoras. Essa rede de energia positiva que se formou me enche de disposição. Tenho fé que, em breve, estarei recuperada. Faço minhas preces para que todos que lutam contra essa doença tenham força neste momento”, disse Leila nas suas redes sociais.

Eles se somam a outros parlamentares da Casa: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), Nelsinho Trad (PSD-MS), Jayme Campos (DEM-MT), Mara Gabrilli (PSDB-SP), Rogério Carvalho (PT-SE) e o então senador Prisco Bezerra (PDT-CE), que já se recuperaram.