‘Mais pobres serão prejudicados’ com marco do saneamento, critica Jaques Wagner

O senador Jaques Wagner (PT-BA), do partido no Senado cuja bancada votou toda ontem contra o novo marco do saneamento, registrou em tuíte nesta quinta, 25, uma das críticas de opositores da iniciativa sobre o alcance do interesse do setor privado no setor. “A iniciativa privada só investe nos lugares com maior potencial de lucro e de retorno financeiro”, escreveu o ex-governador da Bahia.

Para ele, a abertura de licitação para serviços de água e esgoto, autorizando a entrada da iniciativa privada nas concessões, “mira prioritariamente a rentabilidade e não tem nenhum compromisso com a universalização deste serviço essencial”. Os mais prejudicados, diz, serão os pobres.

No entanto, Wagner afirma que se solidariza com a boa-fé dos colegas de Senado que votaram a favor do novo marco, apesar de que “a história mostrará que foram iludidos”.