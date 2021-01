Mais pressão do Judiciário para União agir contra colapso em Manaus

O colapso do sistema de saúde de Manaus diante da pandemia do novo coronavírus mobiliza o Judiciário para que União e governo estadual adotem medidas imediatas para frear a morte de pacientes de covid-19 asfixiados pela falta de oxigênio nos hospitais.

Nesta segunda, 18, a juíza Jaiza Maria de Pinto Fraixe, da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas, determinou que a União apresente imediatamente um plano para abastecimento da rede de saúde do Amazonas com oxigênio, inclusive com o transporte de cilindros de outros Estados e reativação de usinas localizadas no Estado para produção do insumo.

Também ordenou que o governo federal “imediatamente, reconheça a relevância das medidas de isolamento social e restrição de atividades determinadas pelos governos locais no Amazonas, fornecendo o suporte necessário às autoridades locais para implementação de suas decisões, inclusive mediante o envio da força nacional”.

A decisão de Jaiza também inclui o governo estadual. A magistrada determinou que o Estado do Amazonas “forneça, imediatamente, todo o suporte material e humano necessário para implementação das medidas de coordenação determinadas à União”. Além disso, ordenou que tanto o governo federal como o estadual, simultaneamente: “realizem a distribuição imediata de oxigênio para os municípios do interior do Estado; ‘apresentem em cinco dias o plano de vacinação de forma pública e didática e em seguida deem início à campanha de imunização”, registra o Blog do Fausto.

Na sexta, 15, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinara já que o governo do presidente Jair Bolsonaro “promova, imediatamente, todas as ações ao seu alcance para debelar a seríssima

crise sanitária” instalada na capital do Amazonas. Determinou também que o governo federal apresentasse ao Supremo, dentro de 48 horas, “um plano compreensivo e detalhado” com as estratégias que está colocando em prática ou pretende desenvolver para a situação. A decisão do ministro foi tomada na análise de uma ação apresentada por quatro partidos: PC do B, PSOL, PSB e Cidadania.

A decisão proferida hoje pela Justiça Federal foi no âmbitod a ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Amazonas, a Defensoria Pública estadual e o Ministério Público de Contas do Estado.