Mais um criacionista no governo

Equipe BR Político

Menos de uma semana após ser nomeado novo presidente da Capes, Benedito Guimarães Aguiar Neto tem sido motivo de mais polêmica no MEC. Isso porque, o ex-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie é defensor do criacionismo, teoria que se baseia na criação divina para explicar a origem da vida. A escolha de Aguiar para o governo foi feita na sexta-feira, 24.

No ano passado, num evento na universidade, ele defendeu o criacionismo: “Queremos colocar um contraponto à Teoria da Evolução e disseminar que a ideia da existência de um design inteligente pode estar presente a partir da educação básica, de uma maneira que podemos, com argumentos científicos, discutir o criacionismo”.

A comunidade científica e acadêmica refuta a tese. No último domingo, 26, a revista Science, uma das mais prestigiadas do mundo, disse que a nomeação de um defensor do criacionismo para comandar a agência que avalia os programas de estudo de graduação no Brasil “deixou cientistas preocupados sobre a interferência da religião na ciência e na política educacional”. A publicação destacou que Aguiar é a segunda pessoa que defende o criacionismo a ter lugar de destaque no governo. A outra, é a ministra Damares Alves.

Além do criacionismo do chefe, a Capes enfrentará um outro problema em 2020. O órgão terá apenas 67% dos recursos que teve em 2019. Os dados são da Lei Orçamentária Anual. Segundo a Capes, em 2019, o orçamento passou de R$ 4 milhões. Para 2020, estão autorizados na lei R$ 2,8 bilhões. No ano passado, as bolsas de fomento à pesquisa foram atingidas mais de uma vez por conta do contingenciamento de verbas no MEC.