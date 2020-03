Com o cenário externo cada vez complicado por causa do coronavírus e com a política interna brasileira sendo tocada aos trancos e barrancos, já há expectativa para que está sexta, 6, seja mais um dia de tensão no mercado.

Ontem, a Bolsa teve seu segundo pior dia desde o início da crise do coronavírus. Teve uma queda de 4,65%, mas chegou a bater em mais de 6% ao longo do período. Perdeu 4.900 pontos (caiu de 107.216 pontos para 102.233), e ainda viu mais uma disparada na cotação do dólar, que fechou em R$ 4,60. Só não foi mais alta essa cotação (alcançou R$ 4,66 durante o dia) por causa das intervenções do Banco Central.