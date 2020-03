Agora já são 13 o número de membros da comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos EUA que estão com coronavírus. O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, foi confirmado com a doença. Andrade, de 72 anos, não apresenta sintomas e já entrou em quarentena. O primeiro da comitiva a ser diagnosticado como infectado foi o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten.