Foi confirmado que mais um membro da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro aos EUA está com coronavírus. No caso é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), Marcelo Thomé. Já é o 23º companheiro de viagem do presidente da República que testa positivo para a doença. Bolsonaro diz que seus exames deram negativo para a presença de covid-19 em seu organismo, mas se recusa a mostrar os resultados.