Mais um olavista no governo?

Gustavo Zucchi

Meio escanteado após o esvaziamento da atribuições da Casa Civil, o ministro Onyx Lorenzoni foi até os EUA buscar um aliado de peso para continuar no primeiro escalão do governo Bolsonaro. Onyx fez uma visita a ninguém menos que o “guru” presidencial, Olavo de Carvalho, que com meia dúzia de cliques nas redes sociais queima ou salva membros do governo. Segundo Onyx, a conversa foi sobre “o presente e o futuro” do Brasil. “Sempre defendemos as ideias liberais e hoje podemos vê-las aplicadas com grandes resultados”, disse Onyx. Olavo, por sua vez, tem feitos críticas frequentes aos liberais, por colocarem as reformas econômicas como prioridade ao invés da “guerra cultural” defendida por ele e seus seguidores.