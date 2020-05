Mais um recorde de óbitos no Brasil por covid-19: 600 nas últimas 24h

O Brasil registrou um novo recorde de mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 600 óbitos no País devido à doença. O total de vítimas do vírus chegou a 7.921. O secretário de vigilância em saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, ressaltou que este número traz mortes de dias anteriores e que ainda não haviam sido computados. O dado diz respeito, portanto, ao número de óbitos confirmados a cada dia pelo Ministério da Saúde. O número de contaminados confirmados passou de 107.780 para 114.715 , com 6.935 casos entre segunda-feira, 4, e hoje.