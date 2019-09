Mais um roadshow pela infraestrutura

Equipe BR Político

Na busca pela confiança de investidores internacionais, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, começa hoje em Madri mais um roadshow. Ele vai apresentar o pacote de concessões do governo federal ao ministro de Fomento da Espanha, José Luis Ábalos.

“Serão 3 dias de uma extensa agenda de encontros com os principais operadores de infraestrutura da Europa. Temos ativos atrativos e projetos bem estruturados neste que é o maior programa de concessões do mundo”, escreveu o ministro no Twitter.

Iniciamos nosso roadshow em Madri. Serão 3 dias de uma extensa agenda de encontros com os principais operadores de infraestrutura da Europa. Temos ativos atrativos e projetos bem estruturados neste que é o maior programa de concessões do mundo. O 🇧🇷 é, sem dúvida, a bola da vez. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) September 30, 2019

A viagem para a Espanha é parte de uma série de encontros no exterior mantida pelo ministro, desde junho. Tarcísio de Freitas já passou por Washington e Nova York, nos Estados Unidos, de onde retornou recentemente. Ainda este ano, em novembro, Oriente Médio e China entram no roteiro.