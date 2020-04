Mais um secretário de Witzel com covid-19

O secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, anunciou em vídeo que testou positivo para o novo coronavírus. Além dele, no alto escalão do governo fluminense, outro secretário (Defesa Civil) e o governador do Estado, Wilson Witzel (PSC), também estão com covid-19.

Edmar afirmou estar sem sintomas. “Não tive febre, não estou com tosse, com falta de ar. Não tenho nenhum sinal de gravidade da doença.” Assim como Witzel, ele afirmou que continuará trabalhando, mas de casa. “Seguirei aqui de casa, no isolamento domiciliar, mas trabalhando em toda a sequência de preparação e enfrentamento dessa pandemia.” O secretário usou o vídeo também para reforçar o pedido para que a população permaneça em isolamento social.