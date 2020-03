Mais um senador diagnosticado com coronavírus

Gustavo Zucchi

O senador Prisco Bezerra (PDT-CE) é o terceiro senador diagnosticado com coronavírus. Ele anunciou por suas redes sociais que o exame deu positivo para a doença e que ele já iniciou o período de isolamento. No Twitter, foi informado que o parlamentar passa bem e que participará da primeira sessão remota do Senado que deliberará sobre o decreto de calamidade pública do governo.