Mais uma tentativa de emplacar a ‘Lava Toga’

Gustavo Zucchi

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) deve tentar nesta terça-feira, 3, ressuscitar a CPI do Lava Toga. Ele conseguiu na última semana as 27 assinaturas necessárias para protocolar a comissão de inquérito no Senado. O problema é que possivelmente a CPI deverá ter o mesmo destino de suas “irmãs” mais velhas.

A última tentativa de iniciar uma investigação sobre o Supremo Tribunal Federal acabou no “limbo”. O presidente Davi Alcolumbre prometeu levar ao plenário o pedido de abertura da CPI, mas até agora não sinalizou que pretende pautar o caso. Na primeira tentativa, senadores retiraram suas assinaturas depois do pedido ter sido protocolado.