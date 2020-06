Mais uma vez, Toffoli rechaça Forças Armadas como ‘poder moderador’

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) rechaçou, mais uma vez, a possibilidade de que as Forças Armadas sejam utilizadas como uma espécie de “poder moderador”. É uma ideia que tem sido divulgada tanto pelo presidente Jair Bolsonaro quanto por sua militância, apelando para o Artigo 142 da Constituição Federal, que fala justamente das funções dos militares.

“As Forças Armadas sabem muito bem que o artigo não lhe dá papel de poder moderador”, disse Toffoli em uma live nas redes sociais com a participação de lideranças do Congresso Nacional. “Não há lugar para quarto poder. Experiências fracassadas não devem ser utilizadas no presente como soluções”, disse o presidente da Suprema Corte brasileira.