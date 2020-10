Major Olímpio apresenta PL para revogar trecho de pacote anticrime

O líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), apresentou, em meio à discussão da soltura de André Oliveira Macedo, o André do Rap, um projeto de lei para revogar do pacote anticrime a regra que determina a revisão das prisões preventivas a cada 90 dias. O artigo foi utilizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello na decisão.

Olímpio destaca que o trecho foi um dos que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, recomendou que o presidente Jair Bolsonaro vetasse.

O argumento usado por Marco Aurélio foi o de que o prazo para manutenção da prisão preventiva foi esgotado e que a continuidade da medida seria ilegal, uma vez que não houve decisão judicial decretando sua renovação. Depois do caso, outros pedidos de liberdade têm sido protocolados com o mesmo argumento.

“É lamentável a inclusão indevida em uma proposta que seria destinada ao combate ao crime e não seu favorecimento”, diz o senador na justificativa. “Seria ainda mais absurdo deixarmos que um dispositivo de lei nefasto igual a esse continuasse a vigorar, possibilitando que tal conduta vigore no nosso ordenamento jurídico, fomentando a impunidade de criminosos no nosso País”, afirma.