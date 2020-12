Major Olímpio divulga convocação para protesto contra BR do Mar

O senador Major Olímpio (PSL-SP) divulgou um vídeo convocando caminhoneiros para protestos contra o PL que trata de incentivos para cabotagem, o BR do Mar. Na peça, um narrador reclama que nenhuma das revindicações da greve geral que parou o Brasil em 2018 foi atendida. E avisa que na próxima segunda-feira, 7, quando está prevista a votação do projeto, haverão “comboios” por todo o Brasil, quando caminhoneiros trafegam na velocidade mínima em protesto. A peça ainda fala que, se o BR do Mar for aprovado, a categoria deverá fazer uma nota paralisação.

“Como vice-presidente da Frente Parlamentar no Congresso de apoio ao transporte rodoviário de carga e ao caminhoneiro, reforço que queremos a modernidade, mas não podemos condenar quase dois milhões de caminhoneiros ao desemprego, à miséria e à fome”, disse Olímpio.